ドジャースの大谷翔平選手が日本時間14日、ナ・リーグMVPなど一気に4つの表彰ラッシュとなりました。今季は打率.282で昨季の54本塁打を上回るキャリアハイの55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。投打二刀流復活となり、14試合に先発し、1勝1敗、防御率2.87をマーク。ワールドシリーズ連覇を達成しました。本塁打王争いでは敗れたフィリーズのカイル・シュワバー選手を退け、3年連続の“満票”で栄冠。4度目の受賞となりました。同