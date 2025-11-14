秋田県沖での洋上風力発電事業から撤退した三菱商事の担当者が県庁を訪れ、秋田が抱える課題の解決に向け、引き続き県と連携することを確認しました。三菱商事は、県や市町村に聞き取りをしたうえで、それぞれのニーズに合わせた取り組みを行うことにしています。県庁を訪れたのは、三菱商事で秋田を含む国内11の拠点を統括する部署の代表など3人です。三菱商事国内開発室竹本吉広室長「洋上風力発電事業につきましては私