秋田市のショッピングモールで、クリスマスツリーの点灯式が行われました。点灯式ではこども園の園児たちが歌を披露し、会場は一足早くクリスマスムードに包まれました。秋田市のイオンモール秋田で行われたクリスマスツリーの点灯式には、にいだこども園の年長園児64人が参加しました。大きなツリーは高さ10メートル。8,000個のLED電球で華やかに彩られました。約1か月前から練習を重