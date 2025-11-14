シンガーソングライター 松崎ナオが、初のビルボードライブ横浜公演を2026年2月1日にビルボードライブ横浜にて開催する。 （関連：家入レオ、音楽で咲かせてきた鮮やかな花貴重なセットリストで表現の核心に迫るツアー『bulb』開幕） 本公演は、力強い歌声や内省的で心に響く歌詞、そして豊かな音楽表現を追求する松崎ナオが描く世界を間近で堪能できるライブとなる。 なお同公演のチケ