全日本空輸（ANA）は、機内エンターテインメントに5社の動画配信サービスからオリジナルコンテンツなどを追加する。12月（国内線は翌月）から「Disney+」「WOWOW」、2026年1月（同）から「Hulu」「FANY Channel」、ショート映画配信サービスの「SAMANSA」の一部コンテンツを追加する。「ロキ シーズン 1」や「東野圭吾 ゲームの名は誘拐、「あなたに聴かせたい歌があるんだ」、「〇〇から見たダイアン」、「フィーリング・スルー」