石川労働局がまとめた石川県内の就職内定率の推移ですが、昨今の人材不足に伴い特に高校を卒業した生徒の就職内定率が99パーセント以上、大卒者・専門学校卒もこれに続きますが、最も高いのが高等専門学校の卒業生です。就職内定率は常に100パーセントです。企業が高専の学生に熱い視線を送るのはなぜなのでしょうか。記者リポート「高専卒を対象とした企業の説明会、午前と午後で企業が入れ替わります。背景にあるのは高専を卒業