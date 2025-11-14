ナ・リーグMVP投票で2位、3位だったシュワバーとソト(C)Getty Images全米野球記者協会（BBWAA）の所属記者の投票によって決まる今季のMVPが現地時間11月13日に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平が受賞した。ア・リーグのエンゼルス時代を含め、3年連続4度目の選出で、過去3度と同様に満票での戴冠となった。【動画】大谷の愛犬デコピン3年連続登場！“逃走”を防ぐ真美子夫人にも注目だ2位は2位票23票を集めたカイル