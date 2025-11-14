◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）に送り出され、４敗目（２勝）を喫した。過去１１勝３敗だった相手を土俵際まで押し込んだが、左からの攻めに後ろを向いてしまった。初日は前に出る積極相撲を見せて白星を挙げたものの、先場所終盤に右膝を痛めた影響か、２日目以降は別人のような消極的な取り口となり、前日（１３日）の西前頭３枚目・宇良（木瀬