◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・若元春（荒汐）に敗れ、２敗目を喫した。過去１４勝３敗の相手に金星配給となった。初日に黒星でつまずいたが、２日目以降４連勝で波に乗ってきたように見えたが、痛い黒星となった。前日の東前頭３枚目・平戸海（境川）戦では、相手がバランスを崩すのに乗じて、はたき込んだが、やや立ち遅れて左上手を取れない展開だった。「いい