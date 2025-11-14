ヤクルトからドラフト２位で指名された城西大・松川玲央内野手が１４日、埼玉・川越市の川越プリンスホテルで入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は３９に決まった。仮契約を終えた松川は「実感がわいてきて、また新しくスタートラインに立ったという気持ちがあります」と表情を引き締めた。侍ジャパン大学日本代表候補にも名を連ねた大学屈指の遊撃手の持ち味は本塁