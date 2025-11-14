◆オーストラリアン・ベースボールリーグパース・ヒート―アデレード・ジャイアンツ（１４日・パース）オーストラリアのウィンターリーグ（ＷＬ）パース・ヒート対アデレード・ジャイアンツ戦のスタメンが発表された。試合は日本時間の午後８時開始となる。アデレード・ジャイアンツに巨人から派遣されている育成右腕の田村朋輝投手が、ＷＬ初登板初先発を果たす。石塚裕惺内野手は「２番・遊撃」、荒巻悠内野手は「４番・三