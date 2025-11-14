◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を押し出し、無傷の６連勝とし、単独首位に立った。過去５勝２敗の相手に、左の前まわしを取られたが、左から強烈なおっつけで前に出て、平戸海を挟み込むように、吹き飛ばした。快調に白星を積み重ねている。５日目は、もろ手で当たる立ち合いから、すぐに右を差し勝ち、西前頭２枚目・若元春（荒汐