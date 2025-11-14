初代タイガーマスク主宰「ストロングスタイルプロレスVol.37―THE20thANNIVERSARY―20周年記念大会」は12月4日、後楽園ホールで行われる。13日、都内で会見。2度目の参戦となる新日本の永田裕志と間下隼人とのタッグで“野獣”藤田和之（ノア）＆“悪魔仮面”ケンドー・カシン（フリー）組と激突する。間下は「3人の同窓会にするつもりはない。40になるので永田さんと同じ平井さんために戦います」とコメントした。永田