【北京＝東慶一郎】中国の孫衛東・外務次官は１３日夜、金杉憲治・駐中国大使を呼び出し、台湾有事と存立危機事態を巡る高市首相の国会答弁について「１４億の中国人民は絶対に許さない」などと抗議し、発言の撤回を要求した。中国外務省が１４日、発表した。在中国日本大使館によると、金杉氏は孫氏に対し、首相答弁の趣旨と日本側の立場を説明し、反論した。また、中国の薛剣（シュエジエン）駐大阪総領事が「その汚い首は一