ヤクルト本社は１４日、パイナップルジュースなど清涼飲料８品を、来年３月１日に値上げすると発表した。メーカー希望小売価格（税抜き）を７〜１５％引き上げる。原材料費や物流費などの高騰を理由としている。値上げするのはいずれも紙容器の商品で、「パイナップルジュース」（２００ミリ・リットル）が税抜き１３０円から１５０円、「マイルドカフェ・オ・レ」（２５０ミリ・リットル）が１２０円から１３０円に上がる。