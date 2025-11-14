串カツ田中ホールディングスが展開する「厚切りとんかつ 厚とん」は、新メニュー「大粒牡蠣フライ定食」の販売を開始している。11月13日に同社が発表した。「厚切りとんかつ 厚とん」は、2025年3月に東京･東五反田で開業した新業態の店舗。以前、「串カツ田中」の東五反田店があった場所に1号店をオープンした。「揚げることを追求し続けた会社が作る“極上とんかつ”」として、衣や油、豚肉などの素材にこだわり、商品を提供して