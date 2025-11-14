新たに確認されたコモチヒキガエル属に分類される樹上性ヒキガエルの1種/John Lyakurwa（CNN）科学者たちは、並外れた特徴を備える3種のヒキガエルを新たに確認した。これらの種は卵とオタマジャクシの段階を飛び越え、小さなカエルの姿で生まれる。メスは陸上でこれらの小カエルを数十匹産む。それぞれの小カエルはわずか数ミリの大きさしかない。両生類において、卵とオタマジャクシの形態を飛ばして生まれてくる種は極めて珍し