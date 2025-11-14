週明けは今シーズン最強の寒気が南下し、全国的に一気に冬がやってきます。上空1500メートル付近で-6℃以下の強い寒気が北日本や東日本に南下する見込みで、東北や北陸などでは続々と初雪となり、晴れる所も冷たい風が吹き、一気に「冬」となりそうです。■週明けは今季一番の強い寒気が南下きょう14日は、北海道に強い寒気が入り、前日と比べ大幅に気温が下がって寒くなりましたが、関東から九州にかけては最高気温が20℃以上まで