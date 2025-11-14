ラッパーのちゃんみな（２７）が１４日、東京・渋谷区のＮＨＫホールで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（１２月３１日、夜７時２０分）の出場者発表会見に出席した。ちゃんみなは昨年７月、韓国出身ラッパーのＩＳＨＩＬＡＮＤとの結婚を発表。同年１１月には第１子の出産を報告している。この１年を振り返って「?変化?っていう言葉が１番似合う。今年は新しいことにもたくさん挑戦しましたし、未知なこともあった年だ