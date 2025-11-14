俳優で気象予報士の石原良純（63）が、14日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。87年に亡くなった、叔父で俳優の石原裕次郎さんについて語った。良純は裕次郎さんが社長を務めた石原プロに入って俳優として活躍し始めた。「『成城のおじちゃま』っていう、子どもの僕がみていた（裕次郎さん）がいて。その後、石原プロに入ったじゃないですか。社長っていうイメージが僕の中では強くて。先輩の役者さんで