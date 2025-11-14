女優の鈴木砂羽（５３）が１４日、「税を考える週間」（１１月１１日〜１７日）の納税意識の向上に向けた税の啓発活動の一環として神奈川・川崎北税務署の広報大使に就任し、スマートフォンのアプリを利用したキャッシュレス納付を体験した。鈴木は納税について「専門的な部分も多いので、私は信頼している税理士さんにサポートをお願いしています。自分だけでは迷ってしまうことも、専門家の方にきちんと見ていただけると安心