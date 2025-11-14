日本共産党の山添拓政調会長は１４日、国会内で開かれた参院予算委員会で高市早苗首相と質疑を行ったあとに定例会見を開いた。１２日から始まった参院予算委もこの日が最終日。高市首相は総理就任後、初めての代表質問など一区切りをつけた格好となった。山添氏は高市首相の答弁姿勢や向き合い方について「時間を取って（答弁を）準備をされている話が序盤にありました。ご自分の言葉で話される場面が少なからずあるというこ