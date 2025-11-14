７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１４日、東京・渋谷区のＮＨＫホールで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（１２月３１日、夜７時２０分）の出場者発表会見に出席した。ラッパーのちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組「ＮｏＮｏＧｉｒｌｓ」から今年４月に誕生したＨＡＮＡ。「Ｒｏｓｅ」「ＢｌｕｅＪｅａｎｓ」が大ヒットし、デビュー１年目での紅白初出場を決めた。ＭＯＭＯＫＡ（２１）