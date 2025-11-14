第７回中国輸入博会場のロレアルのブースで香水の香りを試す来場者。（２０２４年１１月９日撮影、上海＝新華社配信）【新華社北京11月14日】中国の調査会社、艾媒諮詢（iiメディアリサーチ）はこのほど、中国の香水市場について、直近5年の年平均成長率は20％を超え、市場規模は24年に250億元（1元＝約22円）に達し、25年には300億元を突破し、29年には500億元を超える可能性があるとの見解を示した。香水は世界的化粧品メー