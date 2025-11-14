１４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５００．５７ポイント（１．８５％）安の２６５７２．４６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０１．１０ポイント（２．０９％）安の９３９７．９６ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は２３２７億８８１０万香港ドル（約４兆６２７８億円）となっている（１３日は２７０６億７３１０万香港ドル）。投資家心理が悪