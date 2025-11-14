初代タイガーマスク主宰「ストロングスタイルプロレスVol.37―THE20thANNIVERSARY―20周年記念大会」は12月4日、後楽園ホールで行われる。13日、都内で会見。初参戦のハヤブサ（ZERO1）はザ・グレート・サスケ、タイガーマスクと組んで6人タッグで対戦する。このタッグは1999年東京ドームのジャイアント馬場引退興行ぶり。相手は日高郁人＆政宗＆阿部史典。ハヤブサは「厳密には自分はその東京ドームのリングには立ってい