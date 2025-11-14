立命大の有馬伽久投手（3年＝愛工大名電）が、14日の明治神宮野球大会の1回戦・東農大オホーツク戦で10者連続三振を達成。53年ぶりに大会新記録を樹立した。NPBの連続三振記録は、佐々木朗希（ロッテ）が、2022年4月のオリックス戦で達成した「13」。この試合で完全試合も記録している。NPBの球宴では全セの江夏豊（阪神）が1971年に記録した9者連続奪三振が最多。主な大学リーグに目を向けると、東京六大学では元ヤクルト