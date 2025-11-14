美容ブランドReFaから、シリーズ史上最も壮大なシャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE GRANDIA」が2026年秋に登場します。長年追求してきたファインバブル技術を集結し、7つの水流モードを搭載したオーバーヘッドシャワーは、まるで全身を包み込むような新感覚の入浴体験を叶える一台。重厚で洗練されたデザインは、バスルーム全体に特別な存在感を与えてくれます。 ReFa最高峰「グランデ