元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が13日に自身のアメブロを更新。仕事で訪れた有馬温泉への道中や、現地での出来事について報告した。【映像】布袋寅泰ロンドンの自宅公開に反響「おしゃれ」この日、花田は「新幹線の車内で弁当の時間」と切り出し、仕事のため妻・倉実さんと共に新幹線で移動していることを報告。「私は銀だら弁当 妻は栗おこわ」とそれぞれ選んだ弁当の写真を公開し「この銀だら弁当美味しかったです」と