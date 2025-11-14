俳優舘ひろし（75）が14日、東京・中央区の東映本社で、主演映画「港のひかり」公開を記念して、おはぎセレモニーを行った。本社が京橋に移転してからセレモニーを行うのは初めてで、約200人の社員に出迎えられて登場すると、「東映とは思えないね」と一言。東映（とうえい）に合わせて合計108個のおはぎを用意し、社員1人1人に手渡しで贈呈した。おはぎは1箱5つ入りだという。社内を見渡し、「すごいですね、すごく東映が儲かって