日曜午後9時から放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。【写真】つぶらな瞳がかわいい耕造（佐藤浩市）の隠し子、耕一（目黒蓮）が本格登場した前回は世帯平均視聴率が11.0％に上昇し、盛り上がりを見せています。そんな『ザ・ロイヤルファミリー』から、11月16日放送予定の第6話の予告動画の内容を紹介します。第6話あらすじいつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープだが、応援するファンは確実に増えていた。しかし