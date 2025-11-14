中国で制作されたアニメ映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が11月7日から日本で公開され、1週目の週末3日間の興行収入は1億円を突破しました。中国では近年、アニメ映画が映画産業の急速な発展を牽引する重要な原動力の一つとなっています。2025年は現在のところ、中国国内の年間興行収入トップ10のうち3作品がアニメ映画です。先日の東京国際映画祭と併催されたアジア最大級のコンテンツ産業見本市の「TIFFCOM 2025」では、中