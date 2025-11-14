西武は14日、ドラフト6位指名の川田悠慎（四国銀行）と入団交渉を行った。川田は球団を通じて「内諾を終え、プロの舞台に立てるんだという実感が湧き、うれしい気持ちでいっぱいです。ここからどう勝負していくのか、自分のなかでしっかりとビジョンを描きながら、「やってやるぞ」という気持ちでいます。入団後もこれまでと変わらず、周りの方々への感謝を忘れずに、日々の姿勢を大切にしていきたいです。まだまだ未熟な部分