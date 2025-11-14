ドジャースの大谷翔平は現地時間13日、受賞ラッシュの1日となった。この日の大谷は、3年連続4度目の満票でナショナル・リーグのMVPを受賞すると、シーズン最も傑出した打者を選ぶ「ハンク・アーロン賞」を3年連続3度目の受賞、最も活躍した指名打者に贈られる「エドガー・マルティネス賞」受賞した。さらに、2019年に新設されたリーグの区別なく今季活躍した選手をファーストチーム、セカンドチームとして選出する「オールML