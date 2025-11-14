福岡県警田川署は14日、川崎町川崎の道路上で12日午後8時20分ごろ、帰宅中の女子高校生が見知らぬ男につきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は15〜20歳くらいでグレーのパーカ様上衣、ジーンズを着用していた。