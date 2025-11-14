会談に臨む国民民主党の浜口政調会長（左）と自民党の小林政調会長＝14日午後、国会国民民主党の浜口誠政調会長は14日、自民党の小林鷹之政調会長と国会内で会談し、所得税が生じる「年収の壁」を引き上げるよう重ねて要望した。小林氏は自民の小野寺五典税調会長と連携する考えを示し、持ち帰った。浜口氏が記者団に明らかにした。国民民主は年収の壁に関し、1995年と比べた最低賃金の上昇率を根拠に、非課税枠の178万円への