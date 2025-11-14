香川県琴平町は14日、現存する日本最古の芝居小屋「旧金毘羅大芝居」（金丸座）で来年4月に催される恒例の「四国こんぴら歌舞伎大芝居」に尾上松緑さんや中村雀右衛門さんら7人が出演すると発表した。金丸座は舞台と客席が近く、臨場感を味わえるという。実力を認められ名字を与えられる吃音の絵師を坂東巳之助さんが演じる「傾城反魂香」、人間に恋をしたシラサギの精を坂東新悟さんが演じる歌舞伎舞踊「鷺娘」など4演目を披