富山県砺波市で、走行中の車にクマが衝突する事故がありました。【映像】車にクマが衝突する瞬間ドライブレコーダーには、藪から出てきたクマが車に向かってくる瞬間が映っていました。14日早朝、砺波市池原で走行中の車の前方にクマが衝突しました。車を運転していた男性にけがはありませんでした。「黒い物体がいきなり来て、なんだこれって思って、そしたらクマ。ぶつかったときはバーンってすごい音がなりました」（運転し