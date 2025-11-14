巨人から育成5位指名を受けたオイシックス・知念大成外野手が14日、支度金290万円、年俸400万円で仮契約を結んだ。背番号は003。今季はイースタン・リーグで最多打点と最多安打に輝いた。7日からはジャイアンツタウンスタジアムなどで行った秋季キャンプにも合流。入団前の異例の参加でも約8時の練習に必死に食らいついた。「一球に対する魂の入れ具合っていうのがやっぱプロだなって感じました。にっち体力つけて、戦力になれ