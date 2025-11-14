演歌歌手の藤あや子が13日に自身のアメブロを更新。病名を公表した歌手の美川憲一へエールを送った。【映像】藤あや子、“相方”坂本冬美からもらったお土産を公開この日、藤は「3年前ラスベガスでアデルを観劇した時の美川さんとのツーショット写真です」と報告し、美川との2ショットを公開した。続けて、美川が病名を発表したことに触れ「少しづつリハビリの成果も出て動きもスムーズになってきたご様子です」（原文ママ）