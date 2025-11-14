米ワシントン近郊の国防総省入り口で、看板をかけ替えるヘグセス長官＝13日（国防総省提供・共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は13日、ワシントン近郊の国防総省で、入り口にかけられた看板を「戦争省」と記されたブロンズ製の看板にかけ替えた。トランプ大統領は9月、国防総省を戦争省と呼ぶことを認める大統領令に署名しており、新たな呼称を浸透させる狙いがある。ヘグセス氏は「われわれが名称変更に真剣に取り