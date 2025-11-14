マイカー通勤手当の距離別の非課税限度額財務省は14日、企業からマイカー通勤者が受け取る手当について、所得税が非課税となる限度額を最大で月7100円引き上げると発表した。通勤距離が片道10キロ以上で限度額以上の手当を受け取っている人は所得税が減り、手取りが増える。政府の物価高対策の一環で、ガソリンなどの値上がりを考慮した。制度の見直しは11年ぶり。今年4月以降の通勤手当が対象で、年末調整で対応する。新た