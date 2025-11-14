醍醐寺の国宝・五重塔の内部を説明する小暮徹順課長＝14日午後、京都市伏見区世界文化遺産「古都京都の文化財」を構成する寺社の一つ、醍醐寺（京都市伏見区）は14日、国宝・五重塔の1階部分に当たる「初層」の内部を15日から一般向けに公開するのを前に、報道陣に公開した。入り口近くの一部を公開したことはあるが、奥まで見られるのは初めて。平安時代の仏教壁画が良好な状態で残っている。内部は通常、法要時を除き非公開