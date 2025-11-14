高市総理の台湾有事に関する「存立危機事態」答弁をめぐり、中国国防省の報道官は「武力で台湾海峡情勢に介入すれば中国軍の鉄壁の守りの前に粉砕され、痛烈な代償を払うことになる」と日本側をけん制しました。台湾有事で武力行使があった場合、集団的自衛権が行使できる「存立危機事態になりうる」という高市総理の答弁について、中国国防省の報道官は14日、「台湾独立勢力に誤ったシグナルを送るものであり、きわめて悪質で危険