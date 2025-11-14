耳が不自由な人向けにデジタル技術を活用した製品などの展示する「みるＴｅｃｈ」（東京都主催）が１５日、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟で始まる。電機大手や携帯電話大手など２５社・団体が、円滑なコミュニケーションを可能にする機器などを紹介する。１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」に合わせたイベントで、開催期間は２６日まで。富士通は