2023年12月、茨城県の日立市役所と東海村役場に車で連続して突っ込み、3人に重軽傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われた男に、懲役13年の実刑判決が言い渡されました。益子泰被告は、2023年12月、日立市役所前のイベント会場と東海村役場に車で突っ込み、参加者を殺害しようとしたなどの罪に問われています。これまでの裁判で、益子被告は日立市の事件について「意識障害を起こしていた」とし、故意はなかったとしていまし