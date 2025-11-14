◆第５６回明治神宮野球大会▽大学の部１回戦立命大４―０東農大北海道（１４日・神宮）２年ぶり６度目出場の東農大北海道（北海道二連盟代表）は立命大（関西五連盟第二代表）に０―４で敗れた。２０１４年以来、１１年ぶりの勝利はならなかった。神宮球場で快音を響かせることはできなかった。５回には２番・友寄功太中堅手、３番・中沢空芽遊撃手（ともに４年）の連続安打などで２死満塁のチャンスをつくったが、得点には