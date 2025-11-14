◆第７８回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦▽男子決勝札幌大谷２―０東海大札幌（１４日・北ガスアリーナ４６）札幌大谷が、総体王者・東海大札幌を圧倒し創部６年目で初優勝を飾った。道総体決勝で敗れた相手にリベンジを果たし、三原隆佑監督は「元々ポテンシャルはすごい高いチーム。メンバー的には負ける要素がないなと正直思ってた。体格の差だったりとか、トレーニングの違いかなというところか