今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１０年のスノーフェアリー勝利を振り返る。まるで異次元の走りだった。勝負どころの４コーナー。誰もが外に進路をとる３冠牝馬アパパネ、メイショウベルーガに目を奪われていた。その時だ。わずか１秒前にアパパネの真横にいたはずのスノーフェアリーが内ラチ沿いを抜け出している。まるでワープ