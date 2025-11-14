◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）新関脇・安青錦（安治川）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）を寄り切り、５勝目を挙げた。初顔での対戦で、低い姿勢での押し合いとなったが、左を差して右上手を取ると一気に勝負を決めた。前日の敗戦を引きずらなかった。５日目（１３日）は西前頭筆頭・若隆景（荒汐）の左への変化についていけず、体が泳いで送り倒された。「いつも真っすぐ来てくれるので、頭に入っていな